Журналист Боуз: несмотря на санкции, в Москве открыли много новых станций метро

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что санкции не помешали открыть в Москве десятки новых станций метрополитена, сообщает RT .

Он также сравнил карту метро Москвы в 2014 и 2024 году.

«Может быть, если кто-то введет санкции против США, они займутся системой нью-йоркского метро?» — написан журналист в соцсети Х.

Ранее на Троицкой линии столичного метрополитена открыли станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская».