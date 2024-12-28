В Москве открыли три новые станции Троицкой линии метро

Теперь пассажирам стала доступна пересадка с Троицкой линии на «красную» ветку подземки.

Ранее стало известно, что в следующем году поезда на Троицкой линии метро начнут курсировать от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки», а строительство Бирюлевской линии завершится в 2030 году.

Троицкая линия протяженностью 43 км будет иметь 17 станций от города Троицка до станции МЦК «ЗИЛ». Все станции, около которых проживает более 1,5 млн человек, планируется запустить до 2030 года.