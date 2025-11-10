Хищная губка: неизвестное науке существо нашли у берегов Антарктиды

В самой глубоководной части Мирового океана, на глубине 3,6 км к востоку от острова Монтегю у берегов Антарктиды ученые обнаружили неизвестную науке хищную губку, которой дали название Chondrocladia, сообщает MIR24.TV .

Неформально вид окрестили «плотоядным шаром смерти». Для этой губки характерны длинные выросты, усеянные микроскопическими зацепками. Эти зацепки служат для поимки небольших ракообразных, например, копепод. Окончания этих выростов представлены шаровидными структурами, достигающими нескольких сантиметров в поперечнике.

Исследователи подчеркнули, что в основном губки используют фильтрацию для получения питательных веществ, а не охотятся на других обитателей. Этот конкретный вид был сочтен крайне нетипичным, поскольку он ловит маленьких амфипод, медленно окутывает их и извлекает питательные элементы.

Изучение проводили с использованием телеуправляемого подводного аппарата. Этот аппарат предназначен для исследования морских глубин до 4,5 км. В общей сложности, в ходе экспедиции было получено около двух тысяч образцов, принадлежащих к 14 различным зоологическим группам, включая три десятка ранее не описанных глубоководных видов.

