Хинштейн встретил в Курске автобус с освобожденными из плена жителями региона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретил в Курске автобус с курянами, освобожденными из украинского плена, сообщил он в своем Telegram-канале .

«На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с восемнадцатью жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу — сейчас они находятся под присмотром медиков. Наши врачи сделают все, чтобы поставить их на ноги!», — отметил он.

Врио губернатора на месте передал каждому жителю сертификат на 30 тыс. рублей.

«Она не отменяет всех остальных мер поддержки, включаю ежемесячную выплату в 65 тыс. рублей, которые положены с февраля», — добавил Хинштейн.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Москвой и Киевом начался обмен пленными. Россия вернула домой 270 военных и 120 мирных жителей, которые попали в плен во время вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область. Президент США Дональд Трамп поздравил страны с началом реальных действий в рамках достигнутых договоренностей в Турции.

Россия и Украина договорились произвести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» во время первого раунда возобновившихся мирных переговоров, которые состоялись 16 мая 2025 года. Эти переговоры — возобновление диалога, который Киев прервал весной 2022 года.