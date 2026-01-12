Хинштейн уличил курских и белгородских депутатов в захвате береговой полосы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства поручил разобраться в самозахвате курскими и белгородскими депутатами береговой территории на реках Тускарь и Сейм, а также Старооскольского водохранилища, сообщает ТАСС .

«Прокуратурой области уже подготовлен целый ряд исковых заявлений в суды, требования направлены. Поручение нашему Минприроды — подключиться к этой работе», — сказал Хинштейн.

Он подчеркнул, что среди самовольно захвативших доступ к воде не только «разные люди, в том числе уважаемые» жители Курской и Белгородской областей, но и депутаты из двух регионов.

Кроме того, глава региона поручил правовому комитету принять участие в этой работе. Хинштейн добавил, что на берегу Старооскольского водохранилища необходимо создавать условия для культурного и цивилизованного отдыха.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил о лишении депутатского мандата супруги осужденного депутата облдумы Максима Васильева. Суд приговорил депутата 5,5 годам колонии и штрафу в 152 млн рублей по делу о хищении средств, выделенных на оборонительные сооружения.

