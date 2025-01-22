Хинштейн показал фото заявления на отпуск отдыхавшей в Индии чиновницы Мусьял

В Курской области чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за границу. Изменения в региональные нормативные акты будут внесены в ближайшее время, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Эту позицию поддержало абсолютное большинство участников проведенного мной опроса в Тelegram — 81% (59,3 тыс. человек), в „ВК“ — 87% (6,6 тыс. человек)», — написал Хинштейн в своем Тelegram-канале.

Он подчеркнул, что мнение россиян всегда является определяющим и поблагодарил жителей региона, которые приняли участие в опросе.

Врио главы региона добавил, что в настоящее время проекты соответствующих документов находятся в работе. Это позволит исключить подобных историй, которая произошла с врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ириной Мусьял.

Ранее врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял заявила, что Хинштейн лично согласовал ее отпуск в Индии, подписав распоряжение.