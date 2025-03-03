Хинштейн: 9 жителям Курской области после возвращения с Украины нужна госпитализация

Из 33 жителей Курской области, которые вернулись в Россию с украинской территории, девять нуждаются в экстренной госпитализации, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Эвакуация проводилась через Белоруссию. Жителей Курской области там встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Россиян транспортируют на родину.

По словам Хинштейна, среди возвращенных много пожилых людей, а также четверо детей. Есть среди эвакуированных с украинской территории россиян и инвалиды.

Девять человек, которым требуется срочная госпитализация, будут размещены в больницах. За ними из Курска направлены кареты скорой помощи. Медики окажут им всю необходимую помощь.

Также скорая помощь будет сопровождать автобусы с остальными людьми по всему маршруту. Координировать действия врачей будет врио замминистра здравоохранения Курской области.

Как только граждане вернуться в Курск, их встретит Хинштейн. Он также навестит тех, кто отправится в больницу. Кроме того, встречать жителей будут психологи и сотрудники МЧС РФ. Всех вернувшихся обеспечат вещами, одеждой, техникой. Для них организуют оформление всех документов. Также гражданам помогут с получением всех мер поддержки.

В конце февраля РФ и Украина договорились об эвакуации жителей Курской области из Сум. Передачу россиян поддержал Красный Крест.