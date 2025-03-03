Москалькова: 33 жителей Курской области эвакуировали из Украины

Тридцать три жителя Курской области были эвакуированы в Россию с территории Украины при содействии Международного комитета Красного Креста и при участии Республики Беларусь, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Они на родной земле. В основном — пожилые, но есть и 4 детей. У многих тяжелые травмы, болезни. <…> Глубокие слова признательности всем, кто помогал», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен добавила, что с целью незамедлительной доставки россиян в медицинские учреждения Курска было задействовано 10 карет скорой помощи. Остальные граждане смогут набраться сил и уже завтра встретятся с родными и близкими.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что РФ и Украина договорились об эвакуации жителей Курской области из Сум на Родину. Россиян доставят домой через Белоруссию.