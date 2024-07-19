Хабаровские власти ограничат занятость мигрантов
Мигрантам запретят работать в ряде отраслей в Хабаровском крае
Мигрантам запретят работать в ряде отраслей Хабаровского края с 2025 года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на врио главы региона Дмитрия Демешина.
«Правительством края прорабатывается вопрос установления запрета на привлечение работников из-за рубежа в отдельные отрасли экономики, начиная с 2025 года», — заявил глава региона.
Он добавил, что при разработке нормативной базы будет использован положительный опыт других субъектов России.
При этом только в Хабаровском крае во всем Дальневосточном федеральном округе не введены подобные меры.
Ранее на Кубани дополнили список запретных отраслей для работы иностранцам.