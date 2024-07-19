Хабаровские власти ограничат занятость мигрантов

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Мигрантам запретят работать в ряде отраслей в Хабаровском крае

Мигрантам запретят работать в ряде отраслей Хабаровского края с 2025 года, пишет « КоммерсантЪ » со ссылкой на врио главы региона Дмитрия Демешина.

«Правительством края прорабатывается вопрос установления запрета на привлечение работников из-за рубежа в отдельные отрасли экономики, начиная с 2025 года», — заявил глава региона.

Он добавил, что при разработке нормативной базы будет использован положительный опыт других субъектов России.

При этом только в Хабаровском крае во всем Дальневосточном федеральном округе не введены подобные меры.

Ранее на Кубани дополнили список запретных отраслей для работы иностранцам.