Губернатор Воробьев: около 25 новых школ появится в Подмосковье в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину об образовании детей в регионе. Он подчеркнул, что в 2025 году появится около 25 новых школ.

Воробьев отметил, что в Московской области постоянно прибавляется количество школьников — плюс 25 тысяч каждый год. Это означает, что региону нужны новые образовательные учреждения.

«В этом году мы построим порядка 25 школ», — заявил Воробьев.

Он также напомнил о программе капремонта, которая осуществляется в Подмосковье. В регионе постоянно ремонтируют и строят новые образовательные учреждения.