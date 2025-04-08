Губернатор Воробьев: около 25 новых школ появится в Подмосковье в 2025 году
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину об образовании детей в регионе. Он подчеркнул, что в 2025 году появится около 25 новых школ.
Воробьев отметил, что в Московской области постоянно прибавляется количество школьников — плюс 25 тысяч каждый год. Это означает, что региону нужны новые образовательные учреждения.
«В этом году мы построим порядка 25 школ», — заявил Воробьев.
Он также напомнил о программе капремонта, которая осуществляется в Подмосковье. В регионе постоянно ремонтируют и строят новые образовательные учреждения.