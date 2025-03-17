Грузинский суд приговорил Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюрьмы
«ТВ Пирвели»: экс-президент Грузии Саакашвили приговорен к 4,5 годам тюрьмы
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Грузинский суд приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к лишению свободы на срок 4,5 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «ТВ Пирвели».
Причиной послужило незаконное пересечение государственной границы, которое произошло в 2021 году.
Ранее стало известно, что экс-президента Грузии признали виновным по уголовному делу о растрате государственных средств и отправили его в тюрьму на 9 лет.
Между тем в центре Тбилиси застрелили брата влиятельного вора в законе Мераба Сухумского.