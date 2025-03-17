Грузинский суд приговорил Михаила Саакашвили к 4,5 годам тюрьмы

Грузинский суд приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к лишению свободы на срок 4,5 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «ТВ Пирвели».

Причиной послужило незаконное пересечение государственной границы, которое произошло в 2021 году.

Ранее стало известно, что экс-президента Грузии признали виновным по уголовному делу о растрате государственных средств и отправили его в тюрьму на 9 лет.

Между тем в центре Тбилиси застрелили брата влиятельного вора в законе Мераба Сухумского.