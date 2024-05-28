Грозит уголовка: экс-гитарист «Короля и шута» Леонтьев подделал медсправки

Уголовное дело грозит экс-гитаристу «Короля и шута» и «Кукрыниксов» Александру Леонтьеву и его жене Алене. Чтобы вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты, артист предоставил авиакомпании «Победа» поддельные медицинские справки, сообщает SHOT .

47-летний музыкант и его супруга планировали улететь на недельный отдых в турецкий город Газипаша. Пара купила билеты туда-обратно на 10 и 17 декабря за почти 35 тыс. рублей.

По невыясненным причинам улететь Александр и Алена не смогли. Они оформили заявление на возврат денег. По словам представителей «Победы», супруги прикрепили поддельные медсправки.

После проверки прикрепленных документов и выяснения того, что они фальшивые, сотрудники «Победы» обратились с заявлением в полицию с требованием привлечь Леонтьева к ответственности.

Ранее к уголовной ответственности привлеки Заслуженную артистку Рамилю Искандер. Актрису приговорили к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках.