Григорий Лепс приехал проститься с Заворотнюк

сегодня в 13:34

На церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк приехал Григорий Лепс

На церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк приехал российский певец Григорий Лепс, передает корреспондент РИАМО.

Певец положил цветы к гробу и затем покинул Покровский монастырь.

На данный момент часть букетов, которые принесли близкие и поклонники творчества Анастасии, уже собрали и увезли на кладбище.

Также катафалк, на котором повезут тело Заворотнюк, уже подали, он стоит на территории монастыря.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.