Гражданство 1 тыс натурализованных граждан было прекращено в РФ за полгода

В России за первые шесть месяцев 2024 года было прекращено гражданство около 1 тыс. натурализованных граждан из-за привлечения их к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба МВД России.

Натурализованными называют иностранных соискателей, которые добровольно приобрели российское гражданство. Порядка 1 тыс. таких людей лишились его из-за совершения преступлений. Более половины из них были привлечены к ответственности из-за незаконного оборота наркотических средств.

МВД России напомнило, в каких случаях прекращается приобретенное гражданство РФ. В первую очередь это связано с тем, что натурализованный гражданин совершил преступление или осуществил приготовление к нему.

На прекращение гражданства влияет совершение преступлений, указанных в части 1 статьи 24 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила о выдворении из России порядка 40 тыс. мигрантов за январь–июнь 2024 года. Иностранные граждане нарушили миграционное законодательство РФ.