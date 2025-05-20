Готовят к операции: озвучены подробности о состоянии сбитого под Истрой лосенка

Подмосковные ветеринары во вторник планируют провести лосенку, сбитому в муниципальном округе Истра, операцию остеосинтеза. Малыша ласково нарекли Илюшей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ситуацию с животным контролирует подведомственная областному Минсельхозпроду Госветслужба.

Авария произошла 18 мая в районе Княжьего озера: лосенок выбежал на дорогу и попал под машину. Вечером следующего дня его доставили в ветклинику, специализирующуюся на лечении лошадей. Там детеныша обследовали.

Малыш приехал к медикам в тяжелом состоянии: обессиленный и с температурой тела, упавшей до 35 градусов. Ему обработали раны, поставили капельницу с физраствором и витаминами.

Утром во вторник ветеринары оценили состояние лосенка как стабильное и удовлетворительное, на его задние конечности наложен временный гипс. Во второй половине дня детенышу планируют провести операцию остеосинтеза для восстановления целостности костей.

Ветеринары назвали лосенка Илюша — за богатырскую силу и рвение к жизни. В дальнейшем животное хотят передать в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».