Госдума рассмотрит вопрос о предоставлении бюллетеня при электронном голосовании
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Государственная дума России планирует рассмотреть вопрос о предоставлении бумажного бюллетеня при электронном голосовании. Второе чтение законопроекта запланировано на 14 мая, сообщает пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предлагается ввести норму прямого действия. При организации электронного голосования необходимо обеспечить возможность отдать голос на бумажном носителе.
В соответствии с законопроектом, решение об организации электронного голосования в российском субъекте принимается ЦИК РФ или же по ее поручению территориальной избирательной комиссией.
Ранее Володин отправил в профильный комитет законопроект о наказаниях для дропперов. Эти решения дадут возможность помешать работе кибермошенников.