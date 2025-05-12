сегодня в 17:55

Госдума рассмотрит вопрос о предоставлении бюллетеня при электронном голосовании

Государственная дума России планирует рассмотреть вопрос о предоставлении бумажного бюллетеня при электронном голосовании. Второе чтение законопроекта запланировано на 14 мая, сообщает пресс-служба Госдумы .

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предлагается ввести норму прямого действия. При организации электронного голосования необходимо обеспечить возможность отдать голос на бумажном носителе.

В соответствии с законопроектом, решение об организации электронного голосования в российском субъекте принимается ЦИК РФ или же по ее поручению территориальной избирательной комиссией.

Ранее Володин отправил в профильный комитет законопроект о наказаниях для дропперов. Эти решения дадут возможность помешать работе кибермошенников.