Google решил забрать сервера из России

По словам источников, компания направила интернет-провайдерам письмо, в котором заявила о планах забрать кэширующие серверы модели Dell R270.

Речь идет о серверах, которые использовались в рамках системы Google Global Cache (GGC), которая ускоряет доставку контента для пользователей.

Корпорация попросила отключить и извлечь эти сервера, а также указать место, откуда их можно вывезти. Отмечается, что у части провайдеров, которые использовали эти хранилища, их уже забрали.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал, что в России существует вероятность введения ограничений на использование всех сервисов компании Google.

По его словам, данная мера может быть предпринята для защиты государственности и экономики, а основанием для этого может послужить закон, регулирующий хранение персональных данных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.