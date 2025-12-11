В Госдуме заявили об ограничении всех сервисов Google в России

Член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рассказал, что в России существует вероятность введения ограничений на использование всех сервисов компании Google. По его словам, данная мера может быть предпринята для защиты государственности и экономики, а основанием для этого может послужить закон, регулирующий хранение персональных данных, сообщает Газета.ru .

«Я считаю, что действительно многие сервисы Google, а может быть даже и все, могут попасть под ограничения. Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации — Европа, может быть, Соединенные Штаты. Поэтому, конечно, для нашей страны это серьезная угроза, потому что сервисами Google пользуется огромное количество бизнеса в России, а бизнес хранит в этих облачных сервисах практически все данные о своем финансовом состоянии, о тех продуктах, которые они выпускают, технологиях, оборудовании, сервисных компаниях, финансовых проводках», — отметил парламентарий.

Следовательно, Google представляет собой мощный инструмент для отслеживания экономического состояния России и, как результат, для корректировки санкционных мер, которые вводятся с поразительной регулярностью, и уже сложно сосчитать, какой по счету пакет, добавил он.

Свинцов также отметил, что в России прослеживается тенденция «мягкого выдавливания всего американского». С целью сохранения российской экономики и государственности, стране необходимо учитывать все аспекты современной жизни. Бизнес определенно привык к этим сервисам, на которых десятилетиями строилась система управления, однако депутат полностью уверен в том, что существует множество российских IT-решений, ничем не уступающих западным аналогам.

Более того, благодаря своей современности, многие из них превосходят западные разработки по качеству. Некоторые решения требуют доработки, но это займет не годы, а, возможно, полгода, уточнил парламентарий. Существующие на рынке российские решения будут усовершенствованы. Свинцов считает, что тенденция постепенного вытеснения американских сервисов с территории России абсолютно верна. Данные сервисы, а также ряд других, могут начать постепенно замедляться или усложняться, чтобы у граждан и бизнеса было время для перехода на российские аналоги.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект о внесении изменений в закон «О персональных данных». По словам одного из авторов Антона Немкина данные поправки могут усилить защиту персональных данных россиян при их передаче за границу. Правительство выразило поддержку данному законопроекту.

