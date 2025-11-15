Гололедица и мокрый снег будут в Московском регионе 15 ноября

Днем 15 ноября в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе будет облачная погода. Возможны осадки, преимущественно мокрый снег. Местами не исключены его налипание, гололедица. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от шести до четыре градусов мороза. Возможна переменная облачность. Осадков не ожидается, но будет гололедица. Ветер западный, юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 15-16 ноября в Москве и области будет похолодание. Ожидаются кратковременные осадки и резкие изменения атмосферного давления.

