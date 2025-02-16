Гололедица и до 9 градусов мороза будут в Московском регионе 16 февраля

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Гидрометцентр РФ: снег и гололедица придут в Московский регион 16 февраля

Днем 16 февраля в Москве и области будет от семи до девяти градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе будет облачная погода, снег и гололедица. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 12 до 14 градусов мороза. Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

На улицах появится гололедица. Ветер северо-западный и западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Москве скорректировали работу системы отопления. Это связано со случившимся похолоданием.