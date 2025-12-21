сегодня в 07:15

Гололедица будет в Московском регионе 21 декабря

Днем 21 декабря в Москве и области ожидается от нуля до двух градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе будет облачная погода. Местами возможны небольшие осадки. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -1 до 1 градуса. Возможно выпадение снега. Ветер юго-западный, западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле. Там было 51,7 градусов мороза.

