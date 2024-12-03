Голод в Газе достиг катастрофических масштабов

Более 130 тысяч жителей Газы голодают. В ближайшие месяцы катастрофические масштабы голода могут увеличиться в три раза, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

«Последняя интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC), выпущенная в октябре, предупредила о риске голода для всего сектора Газа с ноября 2024 года по апрель 2025 года. Около 133 тысяч человек, или 6% населения, уже испытывают катастрофические уровни нехватки продовольствия (фаза 5 по IPC — ред.)», — сообщили в ФАО.

В настоящее время у жителей Газы почти нет еды. Население не может удовлетворить основные потребности, число таких людей будет только расти, считают эксперты.

Согласно данным комитета ООН по проблеме голода, северные районы Газы уже находятся на грани гуманитарной катастрофы или столкнулись с ней, как сообщала ФАО в ноябрьском отчете.

Эксперты международных организаций и неправительственных объединений предупреждали еще в октябре 2024 года, что, если интенсивность конфликта не снизится, а объемы гуманитарной поддержки останутся на прежнем уровне, то критическая нехватка продовольствия затронет более трети миллиона жителей этой территории.

Ранее сообщалось, что ради установления мира ХАМАС готов пойти на уступки Израилю. Палестинская группировка готова отдать часть территорий в секторе Газа, чтобы вооруженный конфликт завершился.