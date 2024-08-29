Годы блокировок на YouTube: в RT прокомментировали иск Google

В RT высказались по поводу усилий Google перевести все вопросы, касающиеся разблокировки YouTube-каналов, в юрисдикцию США.

«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — отметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Американская корпорация стремится добиться так называемых антиисковых запретов в связи с тем, что российские судебные органы принимали решения о разблокировке YouTube-каналов компаний.

В октябре 2022 года столичный Арбитражный суд удовлетворил иск АНО «ТВ-Новости», которая является основателем телеканала RT, к американской компании Google LLC, ее ирландскому филиалу Google Ireland Limited и российскому ООО «Гугл» о восстановлении доступа к YouTube-каналам RT, которые были заблокированы.

28 августа в окружном суде штата Калифорния стартовало разбирательство по делу, которое Google инициировал против телеканалов «Царьград», RT и «Спас».