В США началось слушание по иску Google к каналам «Царьград», RT и «Спас»

28 августа в окружном суде Калифорнии началось слушание по иску Google к телеканалам «Царьград», RT и «Спас». Компания требует ввести анти-исковые запреты из-за принятия решений о разблокировке YouTube-каналов российскими инстанциями, сообщают «Ведомости» .

Google подал иск не только в окружной суд Калифорнии, но и в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса. Компания добивается, чтобы в будущем иностранные компании, которые находятся за пределами США и Британии, не могли предъявлять ей претензии.

Этот процесс направлен на блокирование активности компаний из РФ в зарубежных юрисдикциях. При этом российские СМИ уже обращались в суды различных стран, чтобы признать и привести в исполнение решения российских судов. В стране «Гугл» признали банкротом и удовлетворили иски против компании.

Ранее столичный суд оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за новый эпизод нарушения закона о самоконтроле. Причиной назначения наказания стал отказ компании ограничить доступ к публикациям, в которых содержатся сведения о распитии алкоголя и табакокурении.