Год скрывал, что женат: россиянин требует от любовницы деньги за подарки

Женатый россиянин встречался с девушкой, соврав ей о том, что разведен. Когда возлюбленная узнала о жене и захотела расстаться, мужчина потребовал от любовницы деньги за «подарки», сообщает Baza .

22-летняя Марина (имя изменено — ред.) познакомилась с 39-летним Магомедом (имя изменено — ред.) в июле прошлого года. У них завязались отношения, причем мужчина сразу сказал, что находится в разводе. Он отметил, что в Дагестане у него есть сын.

Отношения оказались для девушки неудачными, но не завершились. В какой-то момент она стала подозревать, что ее возлюбленный все еще женат. Марина нашла паспорт Магомеда, в котором страница со штампом была вырезана.

Затем девушка вычислила настоящую супругу возлюбленного. Оказалось, что обе живут в Ставрополе. После этого Марина отправила жене Магомеда их совместные фото, а та разослала их родственникам мужчины из мести.

Мужчину этот поступок задел. Он стал угрожать Марине опубликовать ее интимные фотографии, если та не вернет ему 500 тыс. рублей, которые он якобы потратил на подарки для девушки. Магомед пообещал устроить возлюбленной «войну». Девушка переживает за свою жизнь.

Ранее в Казани пьяная кассирша из ревности зарезала своего возлюбленного. Тот был участником СВО.