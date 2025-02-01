Глыба площадью почти 80 кв км откололась от самого крупного айсберга Земли

В Южной Атлантике от самого крупного айсберга на планете А23а откололся огромный кусок льда, площадь которого достигает почти 80 квадратных километров. Размер осколка айсберга составляет примерно 2% от всей его площади, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), пишет ТАСС .

«Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за 10 дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 км. Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2% ледяного гиганта», — говорится в сообщении ААНИИ.

Начиная с ноября 2023 года площадь айсберга сократилась на 11%. К концу 2023 года айсберг вышел в открытый океан, а в течение следующего года преодолел впечатляющую дистанцию в 1400 километров.

Начало 2025 года ознаменовалось новым этапом в движении ледяного гиганта: сначала он направился к острову Южная Георгия, но затем резко изменил курс на западный. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали, что в последние дни января айсберг начал совершать вращательные движения.

Океанские течения и тепло со временем разрушат отколовшиеся фрагменты, как предполагают исследователи. Представители пресс-службы сообщили, что направление перемещения объекта определят господствующие в данном районе океана ветра и потоки воды.

Ранее «Роскосмос» показал, как из космоса выглядит самый большой айсберг Земли — А23а.