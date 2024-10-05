Главред киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова скончалась в Москве

В Москве на 83-м году жизни скончалась главный редактор киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Папорова. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает SHOT .

Татьяна Васильевна умерла накануне в своей квартире в столичном районе Останкино.

Папорова родилась 5 ноября 1941 года. В 1965 году окончила МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1972 года занимала различные должности на киностудии «Союзмультфильм». В 2006 году стала главным редактором ФГУП ТПО «Киностудия „Союзмультфильм“.

Под руководством Татьяны Васильевны создавались такие легендарные советские мультфильмы, как «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Приключениями пингвиненка Лоло» и др.

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