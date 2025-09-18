Главный редактор Telegram-канала Baza Трифонов признал вину

сегодня в 19:25

В правоохранительных органах рассказали, что главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова, которых обвиняют в даче взяток сотрудникам полиции, признали свою вину в преступлении, сообщает ТАСС .

«Трифонов и Лукьянова написали явку с повинной и полностью раскаялись», — уточнил источник.

Замоскворецкий суд столицы отправил журналистов под домашний арест до 20 октября. Им разрешили общаться только со следователем, адвокатом и близкими родственниками. Заседание по делу журналистов провели в закрытом режиме.

Также в суде следователь заявил, что Трифонова и Лукьянову нужно проверить на причастность к другим преступлениям.

23 июля Замоскворецкий суд арестовал Трифонова и Лукьянову. Трифонову вменяют 3 эпизода коррупционного преступления, связанного с дачей взятки. Также под арестом оказались трое правоохранителей, которых обвиняют в передаче служебной информации Telegram-каналу.

