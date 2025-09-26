Глава Совета судей РФ Виктор Момотов ушел в отставку после иска Генпрокуратуры

«ВККС РФ прекратила полномочия <…> в частности Момотова В.В. — судьи Верховного суда РФ, секретаря пленума Верховного суда», — говорится в сообщении.

В коллегии отметили, что решение было принято в связи с письменным заявлением об отставке на основании п. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ «О статусе судей в РФ».

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять бизнес и недвижимость председателя Совета судей России Виктора Момотова, его активы оценили в 9 млрд рублей. Экс-судью обвинили в ведении гостиничного бизнеса и связях с криминальными авторитетами.