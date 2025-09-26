Глава Совета судей РФ Виктор Момотов ушел в отставку после иска Генпрокуратуры

Общество

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ, секретаря пленума Верховного суда РФ Виктора Момотова, сообщается на сайте коллегии.

«ВККС РФ прекратила полномочия <…> в частности Момотова В.В. — судьи Верховного суда РФ, секретаря пленума Верховного суда», — говорится в сообщении.

В коллегии отметили, что решение было принято в связи с письменным заявлением об отставке на основании п. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ «О статусе судей в РФ».

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять бизнес и недвижимость председателя Совета судей России Виктора Момотова, его активы оценили в 9 млрд рублей. Экс-судью обвинили в ведении гостиничного бизнеса и  связях с криминальными авторитетами.