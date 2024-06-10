Глава Серпухова обсудил реконструкцию теннисного корта в парке «Питомник»

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с председателем совета депутатов Михаилом Шульгой обсудили перемены на старом теннисном корте в парке «Питомник». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Объект долгое время пустовал, но теперь станет новой точкой притяжения. На этом месте будет сделано мини-футбольное поле с навесом. Уже на следующей неделе подрядчик приступит к реконструкции.

Площадь объекта составит 20 м на 40 м. В рамках первого этапа пройдут работы по подготовке объекта — заливка бетонного покрытия для установки металлоконструкций. Затем их соберут и установят навес. Покрытие поля — искусственный газон 5 см. Это позволит играть в футбол в любое время года. Работы планируется завершить к 1 октября.

«Благодарю директора физкультурно-оздоровительного комплекса „Русский медведь“ Михаила Алексеевича за продвижение спорта в Серпухове. Сейчас в „Питомнике“ есть все для проведения полезного спортивного досуга: бассейн, площадка для городошного спорта и другие разнообразные виды спорта», — отметил Сергей Никитенко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.