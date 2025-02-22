Глава «Росатома» Лихачев показал Путину наконечник ракеты «Орешник»
Фото - © РИА Новости, Михаил Метцель
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал главе государства Владимиру Путину наконечник ракеты российского комплекса «Орешник», который выдерживает температуру, как на поверхности Солнца, сообщает РИА Новости.
Это произошло на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«Вы „Орешник“ упоминали. Вот его наконечник», — сказал Лихачев Путину при показе разработок компании.
Он подчеркнул, что наконечник данной ракеты выдерживает температуры, подходящие к 4 тыс. градусам.
21 ноября Россия испытала новейшую баллистическую ракету «Орешник» на военном предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Власти Украины до сих пор не предоставили информацию о характере возможных разрушений. Орешник» при наличии ядерной боеголовки может нести ядерные заряды мощностью 900 килотонн, ракету невозможно поразить средствами ПРО.