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Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал главе государства Владимиру Путину наконечник ракеты российского комплекса «Орешник», который выдерживает температуру, как на поверхности Солнца, сообщает РИА Новости .

Это произошло на пленарном заседании Форума будущих технологий.

«Вы „Орешник“ упоминали. Вот его наконечник», — сказал Лихачев Путину при показе разработок компании.

Он подчеркнул, что наконечник данной ракеты выдерживает температуры, подходящие к 4 тыс. градусам.

21 ноября Россия испытала новейшую баллистическую ракету «Орешник» на военном предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Власти Украины до сих пор не предоставили информацию о характере возможных разрушений. Орешник» при наличии ядерной боеголовки может нести ядерные заряды мощностью 900 килотонн, ракету невозможно поразить средствами ПРО.