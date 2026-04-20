Глава Подольска посетил социально-спортивный институт

16 апреля глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил Подольский социально-спортивный институт. Он ознакомился с деятельностью учебного заведения, его образовательными направлениями и условиями обучения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Артамонов заглянул в библиотеку, актовый и спортзал, а также в музей института. Глава отметил, что образование выстроено комплексно: это не только профессиональные навыки, но и физическое развитие, культура, уважение и сохранение истории. Он осмотрел аудитории медико-биологического блока, где ведется подготовка по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», а также оценил созданные условия доступности для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Главным итогом встречи с ректором стало обсуждение открытия целевых мест для участников специальной военной операции и их детей. Григорий Артамонов назвал этот вопрос вопросом совести и поддержки тех, кто защищает страну. Глава взял его на особый контроль, подчеркнув, что округ сделает все, чтобы ребята получили качественное образование и уверенный старт в профессии.

Артамонов также отметил, что ПССИ — это современное учебное заведение, которое готовит востребованных специалистов в сфере физической культуры и спорта.

«Здесь куют будущих чемпионов: многие ребята, добившиеся серьезных результатов и проявившие себя на всероссийском уровне, — выпускники именно этого института», — добавил глава.«Продолжим развивать партнерство с вузом, чтобы талантливая молодежь оставалась в Подольске, реализовывала свои амбиции и укрепляла спортивный потенциал округа», — резюмировал Григорий Артамонов.

