Глава Орехово-Зуевского округа проконтролировал ход капремонта Ильинской школы

Ильинская школа — еще один объект капитального ремонта текущего года в Орехово-Зуевском округе. Ранее здесь принимали решение по увеличению количества рабочих, чтобы нагнать темп. Эту цель удалось выполнить. Ход работ проверили глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий и депутат Мособлдумы Максим Коркин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В части строительства все хорошо: здание усилили, заменили межэтажные перекрытия, кровлю и оконные блоки, сейчас ведутся отделочные работы. Предстоит привести в порядок отдельные входы для школы и сада.

«Не устраивает дата поставки оборудования. Дал указания подрядчику решить этот вопрос с поставщиком — сдвинуть дату на более ранний срок и в спокойном темпе отработать наполнение школы», — отметил глава округа.

Он поручил усилить контроль за ходом капитального ремонта Авсюнинской школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

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