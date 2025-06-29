Глава норвежской государственной игорной компании ушла в отставку из-за лотерей

Оказалось, что тысячи норвежцев получили уведомления о выигрыше. В сообщении было сказано, что им полагается денежный приз, который в 10 тыс. раз превосходил реальные суммы.

Граждане сначала обрадовались, но затем компания заявила им, что произошла ошибка с расчетами, связанными с конвертацией валют.

Дело в том, что Norsk Tipping получает призовые суммы из Германии в евро, а затем переводит их в норвежские кроны. В этот раз сумму призов случайно умножили на 100, хотя надо было разделить.

После этого выигравшие норвежцы, которые уже рассчитывали праздновать крупный улов, раскритиковали компанию. Произошел скандал. Norsk Tipping объявила, что во всем виноват человеческий фактор. Сагтсюэн была вынуждена уйти с поста главы компании, где работала с 2014 года.

Между тем фельдшер с Сахалина случайно узнал про выигрыш миллиарда рублей. Он победил в новогоднем розыгрыше «Русского лото».