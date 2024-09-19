Глава Лыткарина пригласил родителей проверить качество питания в школах

сегодня в 15:58

На сегодняшний день бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся начальных классов лыткаринских школ и гимназий. Отремонтированы и модернизированы школьные пищеблоки, выстроена системная работа по контролю качества благодаря президентскому нацпроекту «Образование». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках губернаторского проекта «Родительский контроль» каждый родитель может посетить школу, проверить качество и организацию питания.

Родители смогут изучить 10-дневное меню, оценить разнообразие блюд; ознакомиться с перечнем поставщиков продуктов питания; проверить условия хранения продуктов; ознакомиться с санитарным состоянием обеденного зала и пищеблока; проконтролировать соблюдение культуры обслуживания обучающихся; оценить соответствие ежедневного меню по набору блюд, требованиям санитарных норм и правил по составу и выходу, соответствие веса порции, вкусовые качества предлагаемых блюд.

Чтобы принять участие в «родительском контроле», необходимо обратиться к своему классному руководителю — он даст все необходимые инструкции.

По вопросам организации питания в образовательных учреждениях можно обратиться в управление образования города Лыткарино по телефону: 8 (495) 552-85-81.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.