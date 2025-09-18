Глава Лосино-Петровского Джеглав проверил ход работ по обустройству велодорожки

Обустройство велодорожки соединит городской округ Лосино-Петровский со Звездным городком. Это второй этап благоустройства Суворовских прудов и прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

Общее расстояние дорожки — 1 800 метров. Установлено более 1 км бортового камня с замком из бетона, выполнены подстилающие слои из песка, проведены слаботочные и высоковольтные кабели на протяжении около 1 км. Достаточный уровень освещения на объекте будут обеспечивать энергосберегающие светодиодные светильники — установили порядка 40 опор освещения.

Дорожка будет универсальной ширины с разделением для пешеходов и велосипедистов. Чтобы обеспечить безопасность жителей, обустроим пешеходный переход и «лежачих полицейских». Полностью завершим работы до 30 октября.

«Для нас важно не только благоустраивать территорию Лосино-Петровского округа, но и укрепить связь между нашими дружественными муниципалитетами — Звездным городком и Щелково.

В планах — продлить дорожку до железнодорожной станции «Бахчиванджи». Это улучшит транспортную доступность трех округов. Вместе мы создаем комфортную среду и новые точки притяжения для всех жителей», — сказал Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.