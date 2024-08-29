Глава Люберец Волков вручил денежные сертификаты лучшим школам округа

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в четверг на традиционной августовской педагогической конференции вручили заслуженные награды учителям и денежные сертификаты лучшим школам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подвели итоги и наметили планы на новый учебный год, вручили заслуженные награды на традиционной августовской педагогической конференции. Люберецкое образование — это бренд качества и развития. Год от года наши уважаемые педагоги приносят округу новые победы, которыми мы гордимся. Больше половины наших учреждений образования входят в „зеленую зону“. А сразу три школы — в топ-100 лучших в Московской области: гимназия № 16 (3 место), гимназия № 56 — (10 место), гимназия № 41 (35 место). По традиции школы-отличницы получают грант из средств местного бюджета: по 3 млн рублей — на премии коллективам, а еще по 5 млн рублей — на обновление оборудования», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что за всеми этими высокими результатами стоят труд и самоотдача всей команды люберецкого образования.

«Отдельные слова благодарности за профессионализм и созидательную энергию — депутату Мособлдумы Лидии Антоновой и моему заместителю Виктории Бунтиной. Сухомлинский как-то мудро отметил, что учитель творит Человека. И ваш вклад в воспитание будущих поколений Люберец, дорогие учителя, — бесценен. Уверен, что следующий учебный год для каждого из вас будет успешнее, ярче и интереснее», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.