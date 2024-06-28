Глава ФССП Аристов: производство по взысканию долгов Навального* приостановлено

сегодня в 17:25

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ приостановила принудительное производство по взысканию долгов блогера Алексея Навального* из-за его смерти, сообщает « Интерфакс ».

Глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что процесс приостановлен в связи со смертью Навального* и до установления его правопреемника.

По словам Аристова, в случае смерти должника, за его долги будет отвечать правопреемник на основании судебного решения. Но пока судебного акта о процессуальном правопреемстве в ФССП не поступало.

Алексей Навальный* умер 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

*включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.