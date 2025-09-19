Глава Черноголовки продегустировал школьный завтрак

Глава округа Черноголовка Роман Хожаинов вместе с заместителем Лесей Шигалевой посмотрели, как проходит завтрак у самых юных учеников Черноголовской школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С этого года в образовательных учреждениях Московской области действует обновленный рацион питания. Изменения были введены на основе анализа предпочтений школьников и их родителей.

В новое меню вошли такие блюда, как хлопья с молоком, круассаны, блинчики, рыбные наггетсы, куриный шницель, овощи и напитки на выбор.

Заметно, что первоклашки уже освоились в новой обстановке и чувствуют себя вполне уверенно. Перед принятием пищи обязательно все идут мыть руки, а затем дети организованно проходят в столовую.

В день визита администрации в школе на завтрак давали вареники с творогом. В качестве дополнения предлагались сгущенное молоко или ягодный соус. Дети завтракают с удовольствием. Хотя некоторые ребята предпочитают приносить еду из дома, большинство все же питаются в школьной столовой. Завершив завтрак, каждый ребенок самостоятельно убирает за собой посуду.

«Конечно, мы не могли уйти, не попробовав предложенное блюдо. Искренне скажу, это очень вкусно! Команда поваров — настоящие профессионалы. На такое количество детей приготовить вареники, чтобы они остались целыми и не слиплись, — задача не из легких», — отмечает Роман Хожаинов.

Ознакомиться с меню можно на сайте школы:

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.