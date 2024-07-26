Глава Чехова проверил состояние дворов и общественных зон по ул Гагарина и Маркова

Глава Чехова проверил состояние дворов и общественных зон по улицам Гагарина и Маркова. Михаил Собакин традиционно пообщался с жителями, которые обратились с просьбой организовать регулярную уборку подъездов и заменить все перегоревшие лампочки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В микрорайоне Венюково завершается строительство тротуара протяженностью более 1,5 км. Дорожка была создана по просьбе жителей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«У домов № 60 и 62 в активной фазе идут работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Они должны завершиться 10 августа. При этом на объекте отсутствует информационный стенд о работах, подрядчике и сроках завершения. До конца завтрашнего дня вся информация должна быть размещена и доступна жителям», — поручил Михаил Собакин.

Помимо этого, МБУ «Чеховское благоустройство» поручено покосить траву, восстановить покрытие на детских игровых площадках и осуществить ямочный ремонт во дворах. У каждого подъезда дома № 94 установить полусферы для предотвращения парковки автомобилей и рассмотреть возможность включения данной территории в план комплексного благоустройства на 2025 год.

Большое беспокойство доставляют гаражи за домами № 94 и 88. Глава округа поручил группе контроля выехать на место, установить законность возведения гаражных надстроек и проверить санитарное состояние прилегающей территории. Еще одно обращение жителей касалось приведения в порядок территории после укладки инженерных коммуникаций.

«В обязательном порядке в кратчайшие сроки все недочеты будут исправлены», — заверил Михаил Собакин.

Управляющей компании поручено привести в нормативное состояние сушилки для белья, удалить граффити со стен домов и открыть продухи в подвалах, а также восстановить ступени на входных группах и привести в порядок придомовые территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.