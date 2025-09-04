Глава Чехова проконтролировал качество школьного питания в гимназии № 2

С 1 сентября по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства образования в школьных столовых появились новые позиции на завтрак и обед. В меню добавили блинчики, рыбные палочки, круассаны и хлопья с молоком, сообщает пресс-служба администрации округа.

Меню в школах Чехова одинаковое для всех. Сегодня на обед в нем был рыбный суп, рыбная котлета с картошкой, овощная нарезка и кисель. В гимназии № 2 бесплатное питание получают 746 детей, 376 из которых ученики начальной школы.

Бесплатными обедами в м. о. Чехов обеспечены дети из семей льготных категорий. Всего горячим питанием в округе обеспечены 13 898 ребенка, из них бесплатные завтраки в начальной школе получают 8 014 школьников.

Для всех остальных ребят средней и старшей школы в меню есть разнообразные блюда. Комплексный завтрак стоит от 110 до 125 рублей, обед от 180 до 205 рублей. Оплата безналичная и происходит с помощью «Школьной карты», которую родители оформляют своим детям. Также в столовой представлен большой ассортимент буфетной продукции. Весь перечень продуктов и технологическая карта приготовления утверждается Министерством образования Московской области. А качество питания находится на строгом контроле у Роспотребнадзора, прокуратуры, в общественных организациях, и в самой школе. Требования, предъявляемые к поставщику продуктов очень высокие.

«В рамках губернаторского проекта «Родительский контроль» родители имеют возможность лично попробовать блюда школьной столовой и оценить их вкус и качество. Сделать это можно, записавшись через сайт. Руководство учебного заведения отдельно приглашает на дегустацию питания родителей, которые испытывают скепсис по поводу качества питания, чтобы они могли попробовать блюда и увидеть процесс приготовления. Также в столовой предусмотрена возможность разогрева еды, которую дети принесли с собой из дома. Оценить качество питания имеют возможности и сами дети. В конце триместра проходит голосование, где они сообщают насколько вкусно их кормят», — рассказал Михаил Собакин.

Ежедневно меню и образцы блюд загружаются в специальную систему «Проверки Подмосковья», где фиксируется качество и норма детских порций. На данный момент нарушений в школах м. о. Чехов не выявлено.

Ввиду перенаполнения школы, кормить детей сейчас приходится каждую перемену с утра до вечера. Но с введением в эксплуатацию нового корпуса, эта проблема уйдет, так как пищеблок будет переведен туда. Там же будет расположена просторная столовая.

«Будучи в гимназии, осмотрел строительную площадку. Возводить здание будет уже хорошо известный нам подрядчик — „Воздвижение“. Рабочие уже начали перевозить на территорию гимназии строительный городок, который располагался в третьей школе. Сейчас идет подготовка площадки — расчистка деревьев и демонтаж спортивных конструкций. В скором времени начнутся строительно-монтажные работы. Окончание строительства школы запланировано на 2027 год», — отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.