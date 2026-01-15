Глава Балашихи провел прием граждан по вопросам развития микрорайона 1 Мая

На приеме граждан глава Балашихи Сергей Юров встретился с жителями микрорайона 1 Мая. В обсуждении приняли участие руководители профильных управлений администрации округа.

С активисткой Любовью Садчихиной глава обсудил благоустройство территории у памятника героям Великой Отечественной войны. Жители также подняли вопрос о транспортной доступности. Для пассажиров маршрутов № 860 и № 10 планируется обустройство современной конечной остановки у дома № 17, где появится павильон и заездной карман.

Сергей Юров взял все обращения на личный контроль. Профильные управления администрации уже приступили к проработке решений для улучшения инфраструктуры микрорайона и повышения качества жизни жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.