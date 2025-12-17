Гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица установили в Нижневартовске

Жители Нижневартовска захейтили гигантских Деда Мороза и Снегурочку, которых установили на площади Нефтяников, сообщает SHOT .

Фигуры высотой 6 метров сравнили с киборгами и персонажами из мультсериала «Футурама». Местным жителям не понравилось то, что у главных новогодних героев нет лица. При этом вся остальная атрибутика на месте, фигуры даже украшены гирляндами.

В администрации оперативно успокоили людей. По словам властей, арт-объекты — заводские. Специалисты установили только каркас, а лица на фигурах появятся позднее.

Ранее подобная ситуация сложилась в Орле, где установили Снегурочку без головы. Оказалось, что фигуру переделывали. Позднее ей добавляли голову с кокошником.

