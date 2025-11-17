Снегурочка без головы за 17 млн рублей появилась на площади в Орле

Орел начали украшать к Новому году. В городе установили новый арт-объект — Снегурочку, которая осталась без головы, сообщает Mash .

Статуя появилась на площади Ленина. Она приковывает к себе взгляды отнюдь не красотой, а отсутствием головы.

Местные жители недовольны незавершенной Снегурочкой, на которую вместе с фигурой Деда Мороза было потрачено 17 млн рублей бюджетных денег.

Первоначальный вариант новогодней статуи, когда у нее еще была голова, причем лысая, не понравился чиновником. Теперь Снегурочку будут переделывать.

К фигуре добавят голову, которая будет украшена кокошником.

Ранее стало известно, что колонии в РФ почти вдвое снизили бюджет на елки и украшения к Новому году. В 2024 году тюрьмы потратили на эту статью расходов 9 млн рублей, а в 2025-м только 6.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.