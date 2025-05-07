Гигантская георгиевская лента встречает мировых лидеров в Кремле

сегодня в 19:29

Иностранные лидеры, которые приезжают в Москву по случаю празднования 80-летия Победы, первым делом видят в Кремле гигантскую георгиевскую ленту, которая встречает их, сообщает РИА Новости .

На территории Кремля разместили конструкции с закрепленными на них полотнами. Ткань выполнена в цветах георгиевской ленты.

Конструкции расположены вдоль маршрута следования кортежей иностранных лидеров. Гигантская георгиевская лента уже встретила президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который прибыл на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, сколько глав государств приедет на парад Победы в Москву. Всего ожидается приезд свыше 20 мировых лидеров.