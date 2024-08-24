Гидрометцентр: в Московском регионе будет ветренная погода без дождя в субботу

Жителей Московского региона 24 августа ждет комфортная температура воздуха — от 24 до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем в субботу будет переменная облачность без дождя. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области температура воздуха опустится до 12-14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без дождя. Ветер будет переменных направлений, от двух до семи метров в секунду.

Ранее москвичи пожаловались на резкий скачек цен на такси в непогоду. Во время дождя стоимость проезда вырастает в несколько раз.