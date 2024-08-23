Москвичи жалуются на резкий скачек цен на такси из-за погоды

В Москве из-за погоды цены в такси выросли в 3 раза

Жители и гости Москвы сообщают, что во второй половине дня 23 августа в столице резко увеличилась стоимость поездки на такси, пишет ТАСС .

Сообщается, что в некоторых районах цена за проезд выросла в два-три раза. Резкий скачек цены связывают с плохой погодой — в Москве периодически идет дождь.

Ранее сообщалось, что цены на такси в Москве уже с сентября могут стать выше на постоянной основе, а не только в период непогоды. Это связано с новыми правилами для водителей, которые должны получить разрешение на работу.

На сколько именно будут увеличены цены, пока не сообщается.