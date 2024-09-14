Гидрометцентр РФ: в субботу жителей Московского региона ждет ветреная погода
Днем 14 сентября в Московском регионе будет от 24 до 26 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В субботу также ожидается переменная облачность без дождя. Ветер будет юго-восточным, от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что жара в Московском регионе превышает норму на семь градусов. В связи с этим объявлено предупреждение об опасности.