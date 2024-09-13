В Московском регионе из-за аномальной жары объявили предупреждение об опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности на ближайшие двое суток объявили в Московском регионе из-за аномальной жары, которая превышает норму для этого времени года на 7℃, говорится на сайте Гидрометцентра России .

В ближайшие двое суток — до 12:00 15 сентября — в Москве и Московской области будет сохраняться аномально жаркая погода для середины сентября. Согласно сервису «Яндекс. Погода», столбик термометра будет держаться на отметке в плюс 26 - 27 градусов в дневное время, что на 7 градусов выше климатической нормы.

В связи с аномальной жарой синоптики ввели «оранжевый» уровень погодной опасности. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. В Московской области до 12:00 15 сентября также будет сохраняться высокая пожароопасность 4 класса.

Жителей Московского региона просят быть максимально внимательными при обращении с огнем, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать непоправимых последствий.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также введен во Владимирской области, тут сохраняется пожароопасность 4 класса и аномальная жара. В Калужской области местных жителей предупредили об аномальной засухе, предупреждение будет действовать до 15 сентября до 12:00.

Потенциально опасная погода до конца недели сохранится и в Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях. В случае возникновения опасных ситуаций, в которых требуется помощь оперативных служб, следует звонить по единому номеру «112».