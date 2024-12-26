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Гидрометцентр РФ: туман и гололедица придут в Московский регион 26 декабря

Днем 26 декабря в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не будет.

Также днем в четверг ожидается туман и гололедица. Ветер юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью 26 декабря в Московском регионе будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки.

Также ночью в четверг будут гололед, гололедица. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что 29 и 30 декабря в Московском регионе станут теплыми днями. В новогоднюю ночь же будет прохладно и снежно.